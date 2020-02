Dakar, 7 fév (APS) – Le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Guèye fait partie du top 20 des plus gros salaires de la Ligue 1 française, avec 500.000 euros bruts (plus 328 millions francs) par mois, révèle le quotidien sportif français L’Equipe, dans son édition de ce vendredi.

Arrivé au Paris Saint Germain (élite française) en provenance d’Everton (élite anglaise), l’ancien pensionnaire de Diambars se situe à la 16-ème place de ce classement, au même niveau que les milieux de terrain internationaux de Marseille Kevin Strootman (Pays-Bas) et Dimitri Payet (France).

A part le milieu de terrain des Lions, aucun autre international sénégalais évoluant en Ligue 1 n’apparait dans le top 30 de ce classement largement dominé par le PSG.



Les Parisiens occupent les 11 premières places du ranking publié ce vendredi et dont le Brésilien Neymar occupe la première place avec ses 3.060.000 d’euros bruts mensuels.

S’ils ne sont pas dans le top 30, des Sénégalais font partie des mieux payés dans leurs clubs.



Ainsi, Keita Baldé occupe la 5-ème place à l’AS Monaco avec ses 310.000 euros bruts (plus 203 millions) mensuels, et Mbaye Niang (Rennes) la 3-ème place avec ses 220.000 euros bruts (plus 144 millions) mensuels.