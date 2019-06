Dakar, 7 juin (APS) – Le milieu de terrain sénégalais, Idrissa Gana Guèye a fait part vendredi de son ambition de prendre plus de responsabilités en équipe nationale à l’occasion de sa troisième participation à une phase finale de Coupe d’Afrique des nations.

"Oui, je dois prendre des responsabilités avec mon statut de cadre dans cette équipe", a déclaré à l’APS, le joueur d’Everton (élite anglaise) après la remise du drapeau par le chef de l’Etat, Macky Sall.

"Je fais partie des cadres de cette sélection même sans le brassard", a dit le milieu de terrain international.

Invité de RFI, mercredi, l’ancien pensionnaire de Diambars âgé de 29 ans, a rappelé être discret mais pas timide, estimant que le temps est venu qu’il prenne ses responsables avec certains cadres de la Tanière.

"Nous devons pouvoir être les leaders de cette équipe pour tirer le reste vers le haut", a indiqué le milieu de terrain sénégalais.

L’équipe du Sénégal quitte Dakar en début de soirée pour l’Espagne où elle doit faire sa préparation avant la phase finale de la CAN 2019 (21 juin au 19 juillet).

Le Sénégal évoluera dans le groupe C et jouera respectivement contre la Tanzanie, l’Algérie et le Kenya en phase de groupe.