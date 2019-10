Guéréo (Thiès), 13 oct (APS) – Le centre Youssoupha Ndiaye, un complexe sportif érigé à Guéréo à une quarantaine de kilomètres de Dakar, a été inauguré dimanche en présence du président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad et des autorités sportives nationales, a constaté un reporter de l’APS.



Parlant de l’infrastructure sportive bâtie sur une superficie de 20 hectares, le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor a salué le geste de la CAF qui l’a ‘’offert gracieusement’’ à l’instance dirigeante du football national.



‘’C’est une décision forte et importante et je n’ai pas de mots pour vous remercier de votre clairvoyance’’, a dit le président de la FSF, en saluant au passage les présidents de Fédération présents à la cérémonie.



Rappelant que le centre avait déjà commencé à fonctionner et accueillait déjà l’équipe nationale U17 devant prendre part à la Coupe du monde de sa catégorie dans quelques semaines. Me Senghor d’ajouter que le centre devrait pouvoir s’ouvrir aux autres Fédérations et équipes nationales de passage au Sénégal.



‘’Le centre se veut un outil pour le développement du football africain, zonal et continental’’, a-t-il dit informant que des séminaires d’arbitrage y avaient déjà été organisés.



A sa suite, le ministre des sports, Matar Ba s’est réjoui de l’ouverture de cet outil moderne pour le football et le sport national.



‘’Je suis convaincu que grâce à un tel outil on peut faire éclore des joueurs de la dimension de Sadio Mané’’, a-t-il fait savoir.



En outre, la mise en place de nouvelles aires de jeu, le centre compte des bâtiments à usage de bureaux et d’habitations et une aire de jeu où s’entraînent les U17 devant prendre part au Mondial de la catégorie.



