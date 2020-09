Dakar, 18 sept (APS) – Ismaila Sarr, l’attaquant sénégalais de Watford relégué en Championship (D2 anglaise), est dans le viseur de deux cadors de la Premier League, Liverpool et Manchester United, relèvent les médias anglais.



Agé de 22 ans, Sarr, auteur de cinq buts et six passes décisives en 28 matchs, est dans les petits papiers des Reds qui chercheraient une doublure à son compatriote, Sadio Mané, informe le journal anglais, Daily Mail.



Manchester United, le plus grand rival de Liverpool en Premier league, selon The Independent, s’est aussi mis sur les rangs de l’international sénégalais sous contrat avec les Hornets jusqu’en 2024.



En plus de ces deux clubs cadors, d’autres équipes anglaises moins prestigieuses ont également sondé l’attaquant sénégalais mais des proches de l’international sénégalais, informent qu’il préférerait de loin les offres des cadors.



S’il a repris les entraînements avec Watford, le natif de Saint-Louis n’avait pas pris part samedi dernier au match de la première journée de Championship de son club contre Middlesborough.



SD/OID