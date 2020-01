Dakar, 2 jan (APS) - L’attaquant sénégalais, en difficulté en début de saison avec Watford, semble avoir pris le bon wagon au regard de ses prestations de ces dernières journées en Premier League lors desquelles il a été régulièrement décisif.



​Sarr, buteur lors de la large victoire 3-0 de son équipe contre Aston Villa pour le compte de la 20-ème journée, a été passeur décisif pour l’ouverture du score de son club qui a engrangé une précieuse mercredi 2-1 contre Wolverhampton, à l’occasion de la 21-ème journée.



​La bonne passe de l’attaquant sénégalais coïncide avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur, Niger Pearson, sur le banc de Watford, qui a réussi à faire un bond en avant au classement.



​Watford a non seulement quitté la dernière place du classement mais il est en plus proche de quitter la zone des relégables à deux points du premier non relégable, Aston Villa.



​Ismaila Sarr, de son côté, a eu l’occasion de rappeler ses qualités et de lever les doutes nourris par ses suiveurs ces dernières semaines, comme si l’ancien pensionnaire de Rennes avait bien calculé son coup en rejoignant le championnat anglais.



​Sarr est en train de prouver que certains sont allés vite en besogne en décrétant qu’il n’est pas fait pour le football anglais qui demande beaucoup d’engagement et d’impact physique.



​Le natif de Saint-Louis, qui a permis à Rennes de se faire une belle plus-value lors de sa vente (35 millions d’euros équivalant à 23 milliards de francs), réussit un début d’année plein de promesses et semble avoir bien digéré le rythme de la Premier League qui ne fait pas relâche pendant les fêtes de fin d’année.

Il est loin le temps où Sarr rongeait son frein sur le banc des remplaçants, le staff technique ne lui offrant que quelques minutes sur le terrain.



​Devenu un des hommes forts du renouveau de Watford, il est en train de conforter les dirigeants de cette équipe anglaise dans leur choix de le recruter pour le joindre à leur effectif.

S’y ajoute que sur un plan personnel, après avoir réussi à s’imposer au FC Metz et à Rennes où il est devenu un footballeur qui compte en Ligue 1 française, il a laissé entrevoir de belles possibilités dans ce championnat parmi les plus médiatisés du monde.



