Dakar, 24 mai (APS) – L’équipe nationale de beach soccer effectuera un stage de quatre jours du 27 au 31 mai, pour préparer les Jeux africains de plage prévus à Praia (Cap Vert) du 19 au 23 juin, annonce la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans un communiqué.



Le stage aura lieu au centre technique Jules Bocandé, précise la même source.



Parmi les joueurs convoqués, le gardien et capitaine Alsény Ndiaye (Munster, Allemagne) et aussi l’attaquant vedette de l’AS Pikine (élite sénégalaise), Adama Mbaye.



Voici les 16 joueurs convoqués :



Amadou Ba, Amadou François Diouf et Pape Modou Ndoye (Vision Sport), Alsény Ndiaye (Real Munster, Allemagne), Alioune Aw, Lansana Diassy, Jean Charles Bleck et Jean Paul Ninou Diatta (Golf Sud BS), Vieux Ibra Thioune (Sans Club), Youssou Seck (Mbao BS), Mamour Diagne (BFA), Babacar Fall (Yeumbeul BS), Mamadou Sylla (Liban), Adama Mbaye (AS Pikine), Djibril Gueye (AS Douanes), Seydina Samb (APLN).