Dakar, 22 avr (APS) – Le tirage au sort du tournoi de football masculin des prochains Jeux Olympiques, bien qu’étant ‘’difficile’’, est tout de même bon, a jugé l’entraîneur des U23 sud-africains, David Notoane, dont l’équipe va évoluer dans le groupe du pays organisateur (Japon), de la France et du Mexique.

‘’C’est un tirage difficile mais un bon tirage et je suis très excité. C’est un groupe dans lequel les préparatifs sont essentiels. Si nous nous appliquons pleinement, nous pouvons atteindre les huitièmes de finale’’, a commenté le technicien sur le site de la Fédération sud-africaine de football (SAFA).

Médaillée de bronze lors de la CAN U23 jouée en novembre 2019 en Egypte, l’équipe sud-africaine doit s’attendre à une compétition difficile dès l’entame avec une ouverture contre le pays organisateur, le 22 juillet au stade Tokyo, a indiqué le technicien sud-africain.

‘’Nous connaissons désormais l’identité de nos adversaires et je suis très excité’’, a ajouté David Notoane. Il a rappelé qu’après le Japon, son équipe affrontera la France le 25 juillet, à Saitama, avant de finir la phase de groupe par le match contre le Mexique, le 28 juillet.

Le tirage au sort virtuel a eu lieu à Zurich, en Suisse, mercredi matin. Le tournoi de football olympique devrait se dérouler du 22

juillet 2021 au 7 août 2021.

Le tournoi olympique a été reporté de 2020 à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus qui a remis en question le calendrier sportif international.



Les deux autres représentants africains sont le champion d’Afrique U23, l’Egypte et le médaillé d’argent, la Côte d’Ivoire.

L’Egypte est dans le groupe C avec l’Argentine, l’Espagne et l’Australie, tandis que la Côte d’Ivoire évoluera dans le groupe D avec comme adversaires le Brésil, l’Allemagne et l’Arabie Saoudite.