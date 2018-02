Dakar, 27 fév (APS) – Joseph Koto, l’ancien entraîneur de l’équipe nationale des moins de 20 ans a laissé entendre que les nombreux stages organisés au centre technique national de Toubab Dialaw ont impacté positivement sur les résultats des générations 2015 et 2017.





"Pour dire vrai, j’avais élu domicile au centre Jules Bocandé et à ce niveau, je tiens vraiment à remercier la Fédération de football qui a validé les différents stages au centre technique de Toubab Dialaw qui ont permis au staff technique de rectifier et de progresser" a dit, à l’APS, le technicien double finaliste de la CAN des moins de 20 ans.



"Et je suggère la même démarche à ceux qui ont pris la succession même si je sais d’avance qu’ils ont les atouts pour perpétuer la présence de nos Juniors dans les compétitions de leur catégorie" a-t-il fait savoir.



Le Sénégal doit démarrer sa campagne des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans 2019 contre l’Egypte en mai prochain.



Parlant des U20, Koto a souligné que "c’est une catégorie qui demande beaucoup de travail".



"Si certains évoluent avec leurs équipes premières, ils ne sont pas nombreux ceux qui jouent régulièrement" a rappelé celui qui a enchaîné des finales avec les Juniors sénégalais en 2015 et 2017.



"D’où la nécessité d’organiser régulièrement des stages afin d’avoir sous la main des joueurs et de pouvoir travailler et peaufiner les stratégies" a-t-il dit.



"C’était notre remède et rien d’autre" a-t-il fait savoir, soulignant que ce qui manque le plus, ce n’est pas le talent mais la compétitivité.



Joseph Koto qui a été promu entraîneur des moins de 23 ans invite les dirigeants à organiser des compétitions plus régulières pour les petites catégories.



"C’est la grosse difficulté dans notre football et pour continuer à performer, on ne peut faire l’économie de ces compétitions de petites catégories" a-t-il relevé.



