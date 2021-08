Dakar, 12 août (APS) - L’ancien portier international Khadim Faye, fait observer que certains portiers, indépendamment de la formation et du talent, sont plus à l’aise que d’autres dans l’exercice des penaltys, en allusion à la décision du staff de Chelsea de faire remplacer Edouard Mendy par Kepa, mercredi soir, en finale de la Super Coupe d’Europe.

"Comme pour le match entre Chelsea et Villareal, le staff des Blues a remarqué que Kepa était plus à l’aise que Mendy" dans l’exercice des pénaltys et "n’a pas hésité à faire le changement", a indiqué l’actuel préparateur des gardiens de but de Génération Foot.

"Cheikh Seck assurait bien à ce niveau, de même que Mansour Wade, si on veut se référer au passé au Sénégal", a souligné Khadim Faye, qui a évolué pendant plusieurs saisons à Boavista Porto (Portugal).

Dans les grandes compétitions internationales, les équipes intègrent des gardiens qui excellent dans l’exercice des tirs au but, surtout qu’on a toujours besoin d’eux lors des matchs à élimination directe.

Mercredi soir, lors de la finale de la Supercoupe d’Europe, l’entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel a fait sortir Mendy pour le remplacer par l’Espagnol Kepa, qui a ensuite réussi deux arrêts victorieux lors de cet exercice.

"C’est une intuition, une inspiration mais aussi actuellement dans le haut niveau, on ne laisse rien au hasard, les gens ont tendance à décortiquer les exercices des tireurs attitrés des équipes", a expliqué l’ancien gardien de but international, selon qui au Sénégal, Pape Seydou Ndiaye du Jaraaf de Dakar est le meilleur dans cet exercice.

A la fin de sa carrière, Khadim Faye s’est spécialisé dans la préparation des gardiens, aux côtés de son ancien entraîneur au Portugal et dans le Golfe notamment en Arabie Saoudite, avant de revenir au Jaraaf de Dakar. Depuis quelques années, il exerce à Génération Foot.

Malgré tout, "les coéquipiers doivent aussi assurer leurs tirs au but parce que quel que soit le talent du gardien, si ses partenaires ne marquent pas, son équipe ne peut pas gagner", a ajouté Khadim Faye.

Interrogé sur le remplacement de gardien de but qu’il a effectué pour la série de tirs au but, Thomas Tuchel, l’entraîneur de Chelsea a répondu que "Mendy a mis son ego de côté".

"Il était conscient’’ de l’enjeu, "ce n’était pas une idée soudaine du coach. C’était prévu et discuté ouvertement avec les gardiens", a précisé le technicien allemand.

SD/BK/ASB/AKS