Dakar, 16 fév (APS) – L’Afrique du sud, hôte de la Supercoupe d’Afrique, le weekend prochain, et d’une réunion de haut niveau fixée trois jours plus tard, en présence du patron du football mondial, Gianni Infantino, sera le premier champ de bataille pour les élections de la CAF et de la Fifa.

Addis-Abeba, la capitale de l’Ethiopie, va accueillir le congrès de la Confédération africaine de football, le 13 mars prochain.

Déjà, des membres du comité exécutif de la CAF seront présents, samedi, à Johannesburg, où aura lieu la Supercoupe d’Afrique, entre le vainqueur de la Ligue des champions, Mamelodi Sundowns (Afrique du sud), et celui de la Coupe de la CAF, le TP Mazembé (République démocratique du Congo).

Selon des médias sud-africains, cette présence massive des membres de l’instance de décision de la CAF n’est pas étrangère à la décision prise cette semaine par la COSAFA de soutenir la candidature du président de la Fédération malgache de football, Ahmad Ahmad, à la présidence de l’organisation continentale.

La COSAFA réunit les fédérations de football des pays d’Afrique australe.

Ahmad Ahmad sera opposé à Issa Hayatou, candidat à sa propre succession.

La COSAFA a aussi décidé de soutenir les candidatures des dirigeants de ses fédérations constitutives à d’autres postes électifs, au sein des organisations internationales de football.

Des médias de cette région ont annoncé la candidature de Danny Jordaan, le président de la Fédération sud-africaine de football, à l’un des trois postes de représentation de l’Afrique au conseil de la Fifa.

Le Sud-Africain, président du comité d’organisation de la Coupe du monde 2010 jouée dans son pays, a comme adversaires, pour le conseil de la Fifa, le Guinéen Almamy Kabélé Camara, le Sud-Soudanais Chabur Ghoc et la Burundaise Lydia Nsékéré. Le mandat est de quatre ans (2017-2021).

Dans ce contexte électoral, le président de la Fifa, Gianni Infantino, va conduire une délégation de haut niveau en Afrique du Sud, signalent des médias sud-africains.

Le patron du football mondial va participer à un sommet de trois jours (21-23 février), au Sandton Convention Center de Johanneburg.