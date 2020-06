Dakar, 30 juin (APS) – L’assemblée générale élective à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF) aura lieu le 12 mars prochain, a annoncé ce mardi le président Ahmad Ahmad.

"Nous avons le souci de respecter le calendrier et concernant l’AG élective, elle aura lieu le 12 mars prochain pour respecter les quatre ans", a expliqué le président en exercice de l’instance dirigeante du football africain.

Le Malgache a été élu en 2017 face au Camerounais Issa Hayatou qui a dirigé la CAF de 1988 à 2017.



L’AG ordinaire, initialement prévue en avril dernier, en marge du CHAN, a été reportée en décembre 2020 à Addis-Abeba (Ethiopie).

La CAF a décidé de maintenir, en mars prochain, la CAN des moins de 20 ans, a ajouté le président de la CAF, rappelant que le développement et la massification de la pratique du football fait partie de ses ambitions.

Et c’est pourquoi, il a été décidé de maintenir la CAN U20 et de lancer une Ligue africaine des champions en football féminin.

La CAN féminine prévue en 2020 a été annulée et aura lieu en 2021, a confirmé le président de la CAF.