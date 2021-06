Dakar, 20 juil (APS) – L’assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football (FSF) aura lieu le 7 août prochain, annonce la Commission électorale dans un communiqué.







‘’La Commission électorale prenant acte de la date de la dernière

assemblée générale élective de la FSF tenue le 12 août 2017 et se conformant aux dispositions de l’article 34.3 fixant la date à quatre ans la durée du mandat du président, des vice-présidents et des membres du Comité exécutif, a arrêté la date de la prochaine assemblée générale élective au 7 août’’, précise le communiqué.



Dans cette perspective, la Commission électorale a fixé du 21 au 29 juin, l’assemblée générale des districts, du 30 juin au 15 juillet,

celle des Ligues régionales, du 16 au 26 juillet les assemblées générales des groupements associés et des groupes d’acteurs nationaux, le 1er août l’assemblée générale de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), le 6 août celle de la Ligue de football amateur.



Le processus électoral sera bouclé le 7 août par le président

de la Fédération et les 16 membres qui complètent le Comité exécutif, indique le communiqué.



Elu en 2009 pour la première fois à la présidence de la FSF, Me Augustin Senghor a été réélu en 2013 et en 2017.