Dakar, 10 juin (APS) - L’équipe nationale d’Algérie, opposée vendredi à celle de la Tunisie, pourrait battre le record d’invincibilité chez les sélections africaines, à condition de ne pas perdre cette rencontre amicale.



En battant le Mali 1-0 dimanche dernier au stade Mustapha Tchaker de Blida (banlieue d’Alger), les champions d’Afrique en titre avaient enchaîné avec un 26-ème match sans défaite, égalant ainsi le record africain détenu par la Côte d’Ivoire.

Entre 2010 et 2013, la sélection ivoirienne qui comptait en son sein les frères Yaya et Kolo Touré et autres Didier Drogba et Gervinho, étaient restés 26 matchs sans défaite.

Après avoir égalé le record des Eléphants, les coéquipiers de Riyad Mahrez pourraient désormais régner seuls sur le continent en reproduisant avec un 27-ème match sans défaite, ce vendredi, contre les Aigles de Carthage à Tunis, pour le troisième et dernier match amical du mois de juin.

Dans le cadre de cette fenêtre internationale, les Fennecs ont battu les Mourabitounes de Mauritanie 4-1 et les Aigles de Mali 1-0.

Au niveau mondial, le record mondial d’invincibilité chez les sélections est détenu par l’Espagne qui a enchainé 35 rencontres sans défaite entre 2007 et 2009.

La Roja avait remporté l’Euro en 2008 avant d’enchaîner avec la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.

