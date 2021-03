Dakar, 11 mars (APS) – L’arbitre sénégalais Adalbert Diouf a déclaré dans un entretien avec l’APS avoir vécu des moments de ‘’grand apprentissage’’ lors de la CAN U20 (14 février-6 mars), qui a été pour lui un moment d’application des connaissances sur le terrain dans les compétitions locales.

‘’Je suis très satisfaisait, et je peux vous assurer que je n’ai pas été dépaysé dans cette CAN U20’’, a dit le jeune officiel sélectionné en même temps que sa consœur, l’arbitre assistante Adja Isseu Cissé, parmi les juges de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans, remportée samedi par le Ghana.



Adalbert Diouf a déjà officié à la CAN et à la Coupe du monde de futsal, organisées en Afrique du Sud et en Colombie en 2016. Après quatre ans dans ce sport, il lui a été conseillé de continuer l’arbitrage de football à 11 qu’il ne pratiquait jusqu’alors que dans les compétitions domestiques.

‘’Au Sénégal, nous pouvons nous féliciter de la qualité de notre formation, de nos formateurs et du niveau des matchs des championnats nationaux’’, s’est-il rendu compte après sa première expérience d’arbitre à la CAN de football.



Adalbert Diouf estime que le niveau de l’arbitrage est bon au Sénégal et la CAN U20 lui a permis de faire un bond en avant avec une préparation appropriée durant la compétition.

‘’Nous travaillons beaucoup avec nos techniciens, sur les plans pratique et théorique. Avant chaque match, on visualise les rencontres pour avoir une idée du style de jeu des équipes que nous devons juger’’, a dit l’arbitre doublé d’un entrepreneur agricole.



‘’J’ai retrouvé à la CAN U20 deux de mes encadreurs, Malang Diédhiou et Mademba Mbacké. Je ne me suis jamais senti seul, et ils nous ont vraiment donné un bon coup de pouce’’, s’est-il réjoui.



De même salue-t-il la présence à ses côtés, lors de la CAN U20 en Mauritanie, de l’arbitre assistante Adja Isseu Cissé.



‘’Durant la préparation des matchs, nous étions fiers, en tant que Sénégalais, de voir sur des vidéos les matchs officiés par notre coach et formateur Malang Diédhiou. C’est une grande source de motivation’’, a-t-il témoigné, remerciant la direction nationale de l’arbitrage et la Commission centrale des arbitres pour le travail qu’elles font.

Adalbert Diouf, désigné quatrième arbitre de plusieurs matchs en Ligue des champions et en Coupe de la CAF, dit avoir beaucoup d’ambitions pour l’arbitrage. Il a été désigné quatrième arbitre du match Rwanda-Mozambique prévu à Kigali pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2022.



‘’Nous travaillons pour aller le plus loin possible. Nous nous donnerons les moyens d’y arriver’’, a promis le sifflet sénégalais. A la CAN U20, il a dirigé les matchs Tunisie-Namibie du premier tour, et le match des quarts de finale Burkina Faso-Ouganda.