Mindelo (Cap Vert), 29 juil (APS) – Les équipes de l’AS Mandé du Mali et de l’AS Dakar Sacré Cœur vont jouer pour la victoire, vendredi, lors de leur match de la 3-ème journée du tournoi de qualification à la Ligue africaine féminine des champions, ont assuré leurs entraîneurs.



’’Oui, un nul pourrait nous suffire à remporter le tournoi mais nous ne sommes pas là pour faire des calculs, seule la victoire nous intéresse’’, a dit Ababacar Ndiaye, l’entraîneur de l’AS Dakar Sacré Cœur devant les médias.



Avec six points au compteur, après leur victoire sur le même score de 2-1, respectivement aux dépens de Determine Girls du Liberia et Seven Stars du Cap Vert, l’équipe championne du Sénégal peut se contenter d’un seul point contre l’AS Mandé qui ne compte que quatre points (un nul contre Seven Stars et une victoire contre Determine Girls) en deux matchs.



Il y aura en face ’’une belle opposition’’ avec l’AS Mandé, mais ’’il y a des failles dans cette équipe que la nôtre va exploiter’’ pour assurer la victoire, a indiqué le technicien sénégalais.



Interrogé sur les failles de son adversaire, il a préféré donner sa langue au chat.



Aminata Diamé, la joueuse dakaroise qui s’est présentée devant les médias, a assuré ses coéquipières sont prêtes pour terminer en beauté ce tournoi.



’’Nous allons jouer pour gagner le match et ce sont les directives

des coachs’’, a indiqué la jeune footballeuse qui dit s’attendre à une rencontre ’’très difficile’’, ce vendredi.



Du côté de l’AS Mandé où la victoire est impérative pour assurer la qualification à la phase finale de la Ligue des champions, c’est le même son de cloche.



’’Nous sommes focalisés sur la victoire et nous allons nous y atteler. Les coachs nous donnerons les bons tuyaux pour gagner demain (vendredi)’’, a soutenu Bassira Touré, auteur de deux buts dans cette compétition, soulignant qu’elles doivent le faire pour le football et le peuple malien qui ’’comptent beaucoup’’ sur l’AS Mandé.



Rokiatou Samaké, l’ancienne internationale et actuelle coach adjoint, a abondé dans le même sens.



’’On y croit fortement et inchallah ça va marcher’’, a-t-elle dit parlant du ’’talent’’ et de la ’’détermination’’ de son groupe de performance pour assurer le succès synonyme de qualification pour la première édition de la phase finale de la Ligue africaine féminine des champions.





