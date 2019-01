Louga, 30 déc (APS) - L’ASC Diamono a remporté samedi la finale municipale du championnat populaire ’’navétanes’’ de Louga aux dépens de l’ASC Deukeundo (5-3) à l’issue des tirs au but (5-3), a constaté l’APS.



Cette compétition est dotée de la Coupe du maire Moustapha Diop qui a donné le coup d’envoi de la finale vers 22 heures passées, dans un stade archi-comble.

Des milliers de supporters sont venus assister à cette rencontre rudement disputée par les deux équipes qui ont tenu en haleine un public survolté.

Dès l’entame du match, les deux équipes ont fait montre d’un engagement et d’une détermination à ne rien laisser à l’adversaire. Mais le score est resté vierge à la mi-temps, l’arbitre renvoyant les acteurs aux vestiaires à l’issue d’un match rythmé mais finalement très équilibré.

Un premier acte qui a ravi les supporteurs des deux camps, les uns de Keur Serigne Louga, fief de Diamono, les autres de Santhiaba nord, quartier de base de Deukeundo.

Les deux équipes sont revenues des vestiaires avec la même hargne et les mêmes ambitions. Les occasions de buts se sont enchainées sans beaucoup mais faute de réalisme, la rencontre s’est terminée sur un score nul et vierge. Sauf que ce second acte s’est révélé plutôt physique comparé au premier.

Au jeu des tirs au but, les joueurs de l’ASC Diamono se sont révélés plus adroits, permettant ainsi à leurs adversaires de remporter le gain du match (5 buts à 3) au plus grand bonheur de leurs supporteurs.