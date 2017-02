Dakar, 11 fév (APS) – Victor Zvunka, l’entraîneur du Horoya AC s’est dit "frustré" du résultat nul 0-0 obtenu, ce samedi à Dakar, lors de la rencontre contre l’US Gorée comptant pour la manche aller des préliminaires de la Ligue africaine des champions.







"Il devait y avoir au moins 2 buts en première période et là, on rentre avec un 0-0 et on donne surtout de l’espoir à l’adversaire pour la manche retour", a analysé le technicien français en conférence.



Si l’équipe guinéenne a réussi une bonne première période, ce n’était pas le cas en deuxième période qui était plus équilibrée, a-t-il reconnu, soulignant que l’équipe locale a eu le temps de prendre confiance.



"Il aurait fallu un peu plus de justesse dans la finition et un esprit plus collectif pour qu’on puisse repartir de ce match avec un résultat plus conséquent", a-t-il dit.



Victor Zvunka a souligné qu’en lieu et place d’une victoire, les joueurs ont donné confiance à l’adversaire. "D’ailleurs, on l’a vu en deuxième période où il était plus en confiance et où il aurait pu faire mouche sur certaines actions de contres", a-t-il dit.



"Et sur la rencontre retour, tout devient possible puisqu’il faudra marquer deux buts pour être plus tranquille", a ajouté le technicien français.





SD/PON