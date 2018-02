Dakar, 26 fév (APS) - L’avocat au barreau de Marseille et expert en droit sportif Me Moustapha Camara a estimé lundi que l’Etat du Sénégal devrait mettre en place une réglementation et taxer les transferts de joueurs sénégalais.



Il s’exprimait à l’occasion de la présentation de son ouvrage "Le contentieux du transfert des joueurs", organisée en partenariat avec l’ANPS (Association nationale de la presse sportive).



L’ouvrage traite principalement de la problématique des transferts de joueurs ainsi que du Tribunal arbitral du sport (TAS).