Dakar, 2 fév (APS) – Les équipes de l’US Gorée et de Niary Tally qui vont représenter le Sénégal en compétitions africaines se doivent d’entretenir la flamme du renouveau du football national à la suite des Lions durant la CAN 2017, a estimé le manager général du club insulaire, Mbaye Mbow.

"En dépit de leur élimination, personne ne peut douter du parcours très honorable de l’équipe nationale durant cette coupe d’Afrique, et les clubs devant prendre le relais doivent emprunter la même voie dans le sens de l’engagement et de l’amour du maillot", a dit le responsable de l’US Gorée, championne du Sénégal en titre.

L’équipe du Sénégal a été éliminée en quart de finale de la CAN 2017 (14 janvier au 5 février) par le Cameroun aux tirs au but (4-5 après 120 minutes de jeu), après avoir fait l’essentiel du jeu, samedi dernier.

Mbaye Mbow, présent à Franceville où était logée la poule du Sénégal, estime que les Lions ont remis le football sénégalais en orbite et c’est désormais à l’US Gorée en Ligue des champions et Niary Tally en Coupe de la CAF de poursuivre le travail.

L’US Gorée a "tiré un cador avec Horoya AC mais le football n’est pas une vérité mathématique comme l’a démontré le Cameroun face au Sénégal", a-t-il rappelé.

Le champion de Guinée, le Horoya AC, financé à coups de millions par son président, Antonio Souaré, un richissime homme d’affaires guinéen, s’est illustré ces dernières années en allant recruter les meilleurs footballeurs de la sous-région.

Dans les rangs du champion de Guinée, officient le gardien international, Khadim Ndiaye et l’ancien arrière de l’AS Pikine, Pape Amadou Touré, champion du Sénégal 2014 et qui a joué plusieurs matchs avec les sélections olympique et locale du Sénégal.

Le champion du Sénégal, actuellement en stage fermé au centre technique, Jules Bocandé de Toubab Dialaw, recevra l’équipe guinéenne qui avait sorti la saison dernière l’AS Douanes au même stade de la compétition.

L’équipe de Niary Tally se déplacera elle au Cameroun pour la manche aller pour faire face à Apejes Fa Mfou.

SD/PON/BK