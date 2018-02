Mbour, 26 fév (APS) - Le Stade de Mbour a été tenu en échec, dimanche à domicile, par Génération foot (1-1), dans un match joué au stade Caroline Faye et comptant pour la quatorzième journée du championnat national de la ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), a constaté l’APS.







Pourtant, la physionomie de la rencontre âprement disputée ne reflète pas le score de parité, puisque les deux formations ne se sont pas faits de cadeaux, et les nombreux spectateurs et autres supporters qui ont fait le déplacement ont eu droit à un bel spectacle de football.



L’entraîneur français de Génération foot, Olivier Périn, explique ce résultat de parité obtenu par son équipe à Mbour par l’absence de ses cadres.



Selon lui, "c’est pratiquement l’équipe B qui a joué avec l’équipe fanion du département de Mbour".



"Seuls deux des joueurs titulaires du match de ligue des champions en Egypte ont joué dans ce match de dimanche" a-t-il dit.



Youssouf Dabo, le coach du Stade de Mbour a, lui, reconnu que ’’ça été un match très dur’’ avant de se réjouir de la qualité du jeu fourni par les deux équipes.





