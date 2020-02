Dakar, 2 fév (APS) – Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) réuni ce dimanche à Rabat (Maroc) a décidé de prolonger la coopération avec la Fifa arrivée à terme ce 2 février, annonce l’instance dirigeante du football africain.







‘’Après avoir noté l’arrivée à terme de l’accord de coopération CAF-FIFA et après avoir eu connaissance de tous les rapports, le

Comité exécutif de la CAF a décidé de continuer la coopération pour une phase d’implémentation et de mise en œuvre des réformes’’, indique le texte.



Ces réformes concerneront ‘’l’arbitrage, l’infrastructure, les compétitions et la gouvernance sur la base des documents par la Reform Task Force’’, ajoute le texte.



Au sujet de la gouvernance, la CAF, selon cette source, veut mettre ‘’en œuvre dans l’immédiat tous les aspects évidents et relatifs à la gestion financière et administrative’’ en ‘’assurant l’indépendance effective des organes juridictionnels tel qu’approuvée par le Comité exécutif’’ tout en continuant ‘’la réflexion et l’échange sur les aspects juridiques et statutaires’’.



En juillet, la CAF avait sollicité le soutien de la Fifa pour une meilleure gestion de son administration qui s’est matérialisée à travers la nomination de sa Secrétaire générale, Fatma Samoura Déléguée générale auprès de la CAF.



SD