Dakar, 1-er juin (APS) – Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, a décidé de provoquer un Comité exécutif d’urgence le 4 juin ’’pour débattre des issus réglementaires à réserver’’ à la finale retour de la Ligue africaine des champions, Espérance de Tunis-Wydad de Casablanca, annonce la CAF sur son site officiel.







L’Espérance de Tunis qui avait ouvert le score vers la fin de la première période, après avoir fait match nul 1-1 une semaine plus tôt, a été déclarée championne, vendredi, dans la confusion après une heure d’interruption du match.



Son adversaire, le Wydad de Casablanca (Maroc) avait refusé de poursuivre le match.



Les arbitres du match, le Gambien Bakary Gassama et les assistants sénégalais, Djibril Camara et El Hadj Malick Samba avaient au préalable invalidé un but du club marocain à la 60-ème minute.



La demande du club marocain de recourir de la VAR ne sera pas couronnée de succès, les deux équipes ayant été informées bien avant le coup d’envoi de la partie qu’elle n’était pas fonctionnelle pour cette finale retour, selon des médias.



L’Espérance de Tunis qui avait fait match nul 1-1 lors de la manche, avait pris l’avantage au retour peu avant la fin de la première période grâce à un but de son attaquant Youcef Belaïli.



