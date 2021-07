Dakar, 17 juil (APS) – La Confédération africaine de football (CAF) est favorable à l’idée d’une coupe du monde tous les deux ans, émise lors du dernier congrès de la Fifa, a annoncé son président Patrice Motsepe, en faisant le compte rendu de la réunion de son Comité exécutif.



"La plus haute instance de la CAF a jugé nécessaire d’exprimer son soutien comme nous l’avons fait lors du congrès’’, a déclaré le président Motsepe.







Pour le successeur du président Ahmad à la présidence de la CAF en mars dernier, ‘’le football africain, compte tenu des graves défis financiers et du manque d’infrastructures et du manque d’installations de football sur le continent serait probablement l’un des plus grands bénéficiaires d’une Coupe du monde qui a lieu tous les deux ans’’.



"La décision était donc de réaffirmer notre engagement envers la décision qui a été prise et d’indiquer qu’avoir la Coupe du monde de

football tous les deux ans est quelque chose qui sera un énorme avantage pour le monde mais plus encore pour le monde en développement et le football africain en particulier", a ajouté le président de la CAF.



Au sujet de la périodicité de la Coupe d’Afrique des nations seniors, il a confirmé sa tenue tous les deux ans avant d’annoncer des changements pour le CHAN (Championnat d’Afrique des nations), qui met aux prises des sélections constituées de joueurs évoluant dans leur championnat.



‘’Le CHAN aura lieu tous les trois ans’’, a indiqué le président Motsepe.



Lors de sa rencontre, le Comité exécutif de la CAF ‘’a discuté de la Super League africaine et de nombreuses sociétés de radiodiffusion ont exprimé leur souhait d’en faire partie’’.



‘’Le comité interclubs évalue la situation et conseillera de manière inclusive afin que chaque pays d’Afrique bénéficie de ce projet, les bénéfices de la Super League africaine seront partagés dans les 54 pays du continent’’, a-t-il dit.



‘’Cette nouvelle Super League de la CAF est inclusive, le comité interclubs formulera les critères et les détails des règles pour en faire un succès, ce que je peux confirmer, c’est que tous les pays seront inclus, c’est une initiative de base et chaque pays en fera partie’’, a-t-il par ailleurs ajouté.