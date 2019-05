Dakar, 13 mai (APS) - L’entreprise allemande spécialisée dans les pneumatiques, Continental, a signé ce lundi un contrat de partenariat de cinq ans avec la Confédération africaine de football (CAF), a appris l’APS.



Ce contrat, qui concerne le sponsoring des Coupes d’Afrique des Nations (éliminatoires inclues, commencera dès la prochaine CAN en Egypte du 21 juin au 19 juillet.



Outre la phase finale de la CAN 2019, le partenariat prendra en compte les trois prochaines éditions (2021, 2023 et 2025) de la Coupe d’Afrique des nations et les éliminatoires, a précisé la même source.