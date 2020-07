Dakar, 23 juil (APS) - La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé ce jeudi sur son site officiel avoir lancé sa première stratégie en faveur du développement du football féminin.



"Le plan quadriennal qui s’étend sur la période initiale 2020-2023, a été conçu en tenant compte des particularités du continent et réitère l’engagement de la CAF à développer le football féminin à tous les niveaux vers de nouveaux sommets", indique la CAF dans un communiqué.



A travers le slogan #ItsTimeItsNow, cette stratégie, qui est également la nouvelle identité du football féminin, servira de référence pour la promotion et le développement du sport sur tout le continent, et de guide de réussite pour les associations membres et autres parties prenantes, ajoute le document.



Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a parlé à ce sujet de "jour historique pour le football féminin en Afrique".



"Le lancement de la stratégie du football féminin de la CAF est conforme à notre engagement à donner de l’espoir aux jeunes du continent et à développer le football féminin à tous les niveaux", a dit le président de la CAF cité dans le communiqué.



"Il définit une feuille de route claire pour des actions spécifiques qui révolutionneront le football féminin", a-t-il ajouté, saluant les principaux intervenants et experts qui ont participé à l’élaboration de ce document stratégique.