Dakar, 14 fév (APS) – Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football réuni ce vendredi à Doha (Qatar) a planché sur les mécanismes et modalités de concrétisation de la mutation de la structure et sa transformation en une organisation gérée conformément aux meilleurs standards internationaux, a appris l’APS.



La rencontre axée sur la feuille de route 2020-2021, laquelle a pour ambition de concrétiser en deux ans la mutation de la CAF et la transformation en une organisation gérée conformément aux meilleurs standards internationaux, indique l’instance dirigeante du football continental dans un communiqué.



‘’Cette feuille de route capitalisera sur les actions structurantes déjà entamées ou finalisées depuis 2019’’, mentionne le texte non sans préciser que ce plan dénommé Transform CAF 2021 comporte quatre axes de travail.



‘’Il s’agit de l’organisation et la gouvernance, les compétitions, l’arbitrage, et le développement de l’infrastructure et ces quatre axes sont déclinés en 122 mesures dont 17 ont été jugés prioritaires et devront être finalisées en juin 2020’’, fait-on savoir.



‘’La nouvelle feuille de route de la CAF fera l’objet d’une gouvernance spécifique à travers la mise en place d’un comité de pilotage au niveau du Comité Exécutif et d’un comité de suivi au niveau de l’administration’’, indique la même source, soulignant au passage qu’une cellule dédiée à la gestion de projet (PMO) a également été entérinée pour mener à bien ce chantier structurant.



‘’Un rapport trimestriel de l’avancement de Transform CAF 2021 sera publié sur le site de la CAF à partir de juin 2020’’, relève le communiqué.



‘’Par ailleurs, des conférences de presse dédiées à cette transformation seront tenues semestriellement à partir de juin 2020. Enfin, un workshop sera organisé lors du dernier trimestre de 2020 pour exposer le travail des commissions ad-hoc compétitions et infrastructures’’, informe la CAF.



