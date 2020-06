Dakar, 25 juin (APS) – La Confédération africaine de football (CAF) va se pencher, lors de la réunion de son Comité exécutif prévue mardi, sur l’avenir de ses compétitions notamment sa compétition phare, la CAN, Coupe d’Afrique des nations 2021.



Le point sur les compétitions de la CAF, la suite des phases qualificatives du tournoi final de la CAN 2021 figurent en bonne place dans l’ordre du jour de la rencontre.



A cause de la pandémie du Covid-19, l’instance dirigeante du football africain a été obligée de déprogrammer les 3-ème et 4-ème journée des éliminatoires de la CAN du mois de mars.



En sus de ces matchs, la phase du CHAN (Championnat d’Afrique des nations) prévue en avril dernier au Cameroun, avait aussi été déprogrammée.



Cette compétition met aux prises les 16 sélections composées de joueurs évoluant dans leur championnat.



La CAF va se pencher au cours de cette même rencontre par visioconférence sur ‘’la suite des compétitions Interclubs 2020’’, ‘’le football féminin, la CAN et la création d’une Ligue des champions’’, les tournois zonaux de qualifications aux CAN des moins de 17 et moins de 20 ans’’.



La prochaine CAN de beach soccer et les représentants africains à la coupe du monde de la discipline seront également au menu des échanges.



La rencontre du Comité exécutif sera suivie d’une conférence de presse, informe l’instance dirigeante du football africain.



