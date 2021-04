Dakar, 1er avr (APS) – La prochaine édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun, annonce la Confédération africaine de football dans un communiqué.



Le Comité exécutif réuni en visioconférence mardi a unanimement approuvé les dates proposées pour l’organisation du tirage au sort (25 juin 2021) et du tournoi final de la CAN’’, a-t-on appris par la même source.



Il a également été procédé à la cooptation au comité exécutif d’Abdigani Said Arab, président de la Fédération somalienne de football’’, à la confirmation du Marocain Fouzi Lekjaa, lequel va continuer à diriger la Commission des Finances de la CAF, fait-on savoir.



Dans le même temps, l’Egyptien Hany Abou Rida et le Nigérian Amaju Melvin Pinnick ont été désignés en qualité de membres du Comité d’urgence de l’instance dirigeante du football africain.



Le président de la CAF Patrice Motsepe a par ailleurs informé le Comité exécutif des nominations de l’Ivoirien Jacques Anouma en qualité de Conseiller spécial Senior et du Sud-africain Danny Jordaan au poste de Conseiller en charge du Sport et du Marketing auprès de la présidence, rapporte le communiqué.



Le Secrétaire Général a formellement informé le Comité exécutif de la mission d’audit entamée par le Cabinet PwC au siège de la CAF et dont les résultats sont attendus au début du mois de mai 2021, signale le texte.



