Dakar, 15 avr (APS) - L’édition 2021 de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de beach soccer se déroulera à Saly Portudal, station balnéaire de Mbour, à 80 km au sud-ouest de Dakar, a appris l’APS.



"C’est le beach soccer qui a choisi la ville de Saly sur la Petite-Côte du 23 au 30 mai", a annoncé le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, dans des propos rapportés par l’édition de jeudi du quotidien sportif "Record".

"De plus, je crois que Dakar reçoit assez d’événements et ça serait bien de vulgariser le beach soccer partout" au Sénégal, a ajouté Me Augustin Senghor.

Dans cette optique, il est bien que le beach soccer soit délocalisé à Saly Portudal, voire à Saint-Louis, a plaidé Augustin Senghor.

Le Sénégal qui va abriter la prochaine phase finale de CAN de beach soccer fait partie des sélections les plus titrées du continent, avec cinq trophées, dont le dernier gagné en 2019 en Egypte.