Dakar, 8 juin (APS) – A l’exception du gardien Edouard Mendy (Rennes, France), les autres joueurs constituant la colonne vertébrale de l’équipe nationale du Sénégal sont susceptibles de bouger pendant le marché estival des transferts ouvert ce lundi en France.

Parmi les potentiels départs, les médias n’arrêtent pas de citer le défenseur central sénégalais de Naples (Naples), Kalidou Koulibaly âgé de 28 ans.

Après cinq ans passés au sud de l’Italie, le défenseur central est envoyé dans plusieurs clubs en Europe en général et en Angleterre en particulier où des médias font état d’un coup de fil du coach de Liverpool, Jürgen Klopp.

Interrogé sur la suite que le défenseur des Lions doit donner à sa carrière, le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor a préféré souhaiter le meilleur pour le nouveau capitaine des Lions.

"Je souhaite qu’il aille là où il va gagner plus d’argent, plus de titres et où il va jouer régulièrement", a répondu samedi Me Senghor. Il estime que l’ancien joueur du FC Metz (France) et du RC Genk (Belgique) est bien entouré pour choisir son futur club.

En sus de Koulibaly, l’un des hommes de base d’Aliou Cissé, le sélectionneur national, à savoir Idrissa Gana Guèye (PSG, France) est cité parmi les joueurs susceptibles d’animer le mercato estival.

Alors que des observateurs le croyaient bien installé au Paris-Saint-Germain, des informations parues dans les médias font savoir que la direction sportive de son club chercherait à faire place nette dans son milieu de terrain pour attirer de nouveaux joueurs.

Après des débuts réussis au PSG, l’ancien pensionnaire de Diambars de retour de blessure, est apparu émoussé et en retard lors des matchs contre le Real en retour en phase de poule de la Ligue des champions et surtout lors du 8-ème de finale retour contre Dortmund.

En plus de ses performances en dents de scie, Guèye est plutôt le choix de son coach, l’Allemand Thomas Tuchel, et non du directeur sportif, Leonardo qui veut mettre en place une équipe capable de s’imposer en LDC.

Et des offres en provenance de Wolverhampton et de Tottenham (Premier League) pourraient faciliter la tâche à Léonardo qui doit vendre pour pouvoir acheter de nouveaux joueurs.

Si les tendances médiatiques en Premier league sont plutôt à la reprise des compétitions après plus de deux mois d’arrêt dû à la pandémie du Covid-19, des informations régulières ont évoqué les intérêts du Real Madrid pour le leader d’attaque des Lions, Sadio Mané.

S’il s’est rarement prononcé sur la question, le numéro 10 des Reds ne serait pas insensible à cette offre de l’un des plus grands clubs du monde en termes de prestige, de moyens financiers et de palmarès.

L’autre cador de la Tanière en passe de faire le grand saut est Mbaye Niang qui semble être en rupture avec Rennes depuis le départ de son mentor, Olivier Létang.

Si le club breton a démenti des informations parues dimanche et faisant état d’un accord entre Marseille et Rennes autour de 20 millions d’euros, il reste clair que l’avenir de l’attaquant sénégalais est ailleurs.

En plus de ses sorties médiatiques, il ne manque jamais un instant pour manifester son amour de l’OM en s’affichant avec des joueurs du seul club français à avoir remporté la Ligue des champions en 1993 et surtout en déménageant dans la cité phocéenne.