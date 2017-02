Dakar, 14fév (APS) – ;La Fédération sénégalaise de football (FSF), qui a réuni son Comité exécutif ce mardi à Dakar, a confirmé la tenue des matchs amicaux contre le Nigeria et la Côte d’Ivoire en mars prochain, a déclaré mardi son président, Augustin Senghor, en faisant le compte rendu de la rencontre tenue au siège de la FSF.

‘’Oui, les deux rencontres auront lieu à Londres pour le Nigeria pour le 23 mars et pour la Côte d’Ivoire, le 28 mars à Charléty (Paris)’’, a indiqué le président de la FSF.

Concernant les deux matchs amicaux, les deux fédérations sont sur la même longueur et pour la rencontre contre les Eléphants, il faut attendre l’autorisation des autorités françaises pour valider le choix du lieu de la rencontre,a-t-il indiqué.

Le quotidien sportif Stades a annoncé, dans son édition de ce mardi, la tenue des rencontres, citant le 2-ème vice-président de l’instance dirigeante du football national, Abdoulaye Sow.

La Fédération attend des Lions qu’ils maintiennent leur dynamique de progression et continuent d’entretenir les espoirs entrevus lors de la CAN 2017, a indiqué le président de la FSF, citant le Comité exécutif.

‘’Le Comité exécutif a compris la déception des populations qui se mesure à l’aune des espoirs suscités par l’équipe nationale durant la CAN’’, a-t-il dit, relevant que la Fédération comprend cette

frustration et exhorte les Lions à étancher cette soif de titre.

Concernant la CAN des moins de 20 ans prévue du 26 février au 12 mars, l’objectif premier est de viser les demi-finales pour qualifier ces juniors à la prochaine Coupe du monde de la catégorie, a expliqué le président de la Fédération.

‘’Ce premier objectif atteint, on avisera parce qu’il est important d’aller étape par étape’’, a-t-il par ailleurs ajouté.