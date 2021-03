Dakar, 31 mars (APS) - La Fédération de football de Sierra Leone (SLFA) a annoncé dans un communiqué avoir fait appel de la décision de la Confédération africaine de football de programmer en juin prochain le match opposant sa sélection à celle du Bénin, dans le cadre des éliminatoires de l’édition 2021 de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) décalée à janvier prochain.



Le match entre les deux sélections, initialement prévue mardi à Freetown, n’a finalement pas pu se tenir, l’équipe béninoise ayant refusé de jouer après la notification de plusieurs cas de Covid-19 dans son effectif.

La Fédération sierra-léonaise, soulignant que "la CAF n’a pas précisé le critère utilisé par le comité pour arriver à ladite décision", appelle l’instance dirigeante du football africain à prendre en compte "les articles 83, 84 et 85 du Règlement de la CAN, qui abordent de manière adéquate les problèmes liés au défaut de se présenter à un match et / ou au refus de jouer".

Ces articles donnent match perdu à la sélection refusant de se présenter sur le lieu où la rencontre doit se tenir.

Sur ces bases, la Fédération sierra-léonaise de football a décidé de "faire appel de la décision du comité d’organisation de la CAN et invite donc tous les Sierra Léonais, en particulier les amateurs de football, à rester calmes car la question est actuellement traitée conformément aux dispositions statutaires appropriées".

Le Comité d’organisation de la CAN a précisé dans un communiqué avoir pris la décision de faire rejouer le match en juin, prochaine fenêtre internationale, après avoir reçu les rapports officiels.

La Sierra-Leone (4 points -1), dont la dernière apparition en phase finale de la CAN date de 1996, doit gagner pour se qualifier tandis que le Bénin a besoin d’un nul (7 points) pour obtenir son ticket.