Dakar, 6 nov (APS) – La Fédération sénégalaise de football (FSF) déclare avoir reporté les élections de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), en raison d’‘’un impératif d’harmonisation’’ de son calendrier électoral.

‘’Le comité exécutif décide de différer la tenue de l’assemblée générale élective de la LSFP, afin qu’elle se tienne concomitamment avec celles des collèges électoraux de la FSF’’, précise la même source dans un communiqué reçu vendredi à l’APS.

La décision a été prise lors d’une réunion du comité exécutif de la FSF, jeudi.

Le mandat de la Fédération sénégalaise de football arrive à expiration en août prochain, date de la prochaine assemblée générale élective.

En plus d’avoir décidé de différer l’élection du bureau de la LSFP, la FSF va continuer à fournir une assistance financière au football professionnel, pour son fonctionnement et ses frais d’arbitrage. Concernant les arriérés de primes et les récompenses réclamées par les clubs lauréats des saisons 2016-2017 et 2017-2018, ‘’le comité exécutif a décidé de programmer une rencontre entre la FSF, la LSFP et les clubs bénéficiaires, pour discuter de la question’’.

Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football a aussi décidé de promouvoir une collaboration entre les départements marketing de la fédération et de la ligue.