Dakar, 12 août (APS) – Le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a rendu effective, jeudi, la résolution de la récente assemblée générale portant sur son élargissement, a appris l’APS de source fédérale.



‘’Mettant en œuvre la résolution de l’assemblée générale sur

l’élargissement du Comité exécutif, les personnes ressources suivantes ont été choisies : Louis Lamote, Mbaye Diouf Dia, Elimane Lam, Babacar Ndiaye, Amara Traoré, Lat Diop, Aliou Dabo et Samsdine Diatta’’, rapporte le communiqué ayant sanctionné la réunion du comité exécutif de la FSF.



Le Comité exécutif était composé de 23 membres. Il devait ainsi être élargi pour atteindre 31 membres.



Parmi les autres décisions émanant de cette réunion du comité exécutif de la FSF figure la confirmation du double Ballon d’or africain, El Hadj Diouf, au poste de Conseiller spécial du président de la Fédération, Augustin Senghor auprès des équipes nationales.



Au cours de la rencontre, un comité d’urgence composé du président de la FSF, des six vice-présidents a été mis sur pied. Il devra être complété par un huitième membre qui sera installé après la mise en place des commissions permanentes, fait savoir la même source.



Abordant la mise en œuvre des lignes directrices de la démarche consensuelle, le Comité Exécutif a mis en place une commission chargée de la révision générale des textes de la FSF.



Elle est composée de Thierno Kosso Diané (président), Pape Sidy Lô (rapporteur), Abdoulaye Cissé et Victor Seh Cissé’’, indique le document.



‘’Dans un délai de 15 jours renouvelable, la commission est chargée de proposer les termes de référence et la feuille de route et de proposer la composition des membres du groupe d’experts chargé de la révision générale des textes du football sénégalais’’, signale le communiqué.



Le Comité exécutif a également mis en place la commission chargée de rédiger le règlement de gouvernance. Elle devra proposer dans les meilleurs délais au Comité Exécutif la composition de la Commission nationale de Contrôle de Gestion des Clubs et groupements.



Par ailleurs, ‘’le Comité Exécutif a pris acte des informations et dispositions prises pour les préparatifs de la Coupe du Monde

de Beach soccer, Russie 2022, les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 et le tirage au sort de la CAN Cameroun 2021’’.



Au tirage au sort de la CAN 2021, ‘’une délégation composée de représentants du ministère des Sports, de la FSF et de l’ANPS (Association nationale de la presse sportive) devra assister à ce tirage pour ensuite anticiper sur les dispositions nécessaires pour une bonne participation du Sénégal à la CAN Cameroun 2021.





SD/AKS