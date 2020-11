Dakar, 6 nov (APS) – Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a décidé de mettre fin au cumul des fonctions des entraîneurs nationaux, qui travaillaient en même temps pour les sélections nationales et des clubs locaux.

‘’Le principe de non-cumul des fonctions d’entraîneur titulaire des sélections nationales et d’entraîneur de club est arrêté’’, indique un communiqué publié après une réunion du comité exécutif, qui a eu lieu jeudi.

‘’A compter de l’entrée en vigueur de la présente décision, un délai d’option de trois mois est consenti aux concernés’’, ajoute la même source.

Les sélectionneurs des équipes des U20 et des U17, Youssouph Dabo et Malick Daff, sont en même temps les entraîneurs de Teungueth FC et du Jaraaf de Dakar, qui sont respectivement premier et deuxième de la saison 2019-2020.

Actuellement en stage avec les sélections nationales qui préparent les tournois de qualification de la CAN de leur catégorie, ces deux techniciens sont obligés de prêter une oreille attentive à leurs clubs respectifs. Ces derniers préparent les compétitions interclubs.

Lorsqu’ils vont prendre part aux tournois de football, fin novembre, ils pourraient être appelés à choisir entre les clubs et les équipes nationales, puisque les préliminaires des compétitions interclubs auront lieu au même moment.

Souleymane Diallo, qui dirige la sélection féminine des U20, cumule cette charge avec celle d’entraîneur de l’US Ouakam (Ligue 2).

Le comité exécutif de la FSF a également décidé de fusionner l’attelage de l’équipe nationale locale avec celui des U23, que dirigent respectivement Serigne Saliou Dia et Joseph Koto.