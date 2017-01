Dakar, 10 jan (APS) - Le Conseil de la FIFA (Fédération internationale de football amateur) a approuvé à l’unanimité l’élargissement à 48 équipes de la Coupe du Monde de la FIFA et ce dès l’édition de 2026, annonce l’instance mondiale dans un communiqué.







Lors de sa troisième séance au siège de la FIFA à Zurich les 9 et 10 janvier, l’organe stratégique et de supervision de l’instance dirigeante du football mondial a donc notamment décidé d’introduire un nouveau format à 48 équipes réparties dans 16 groupes de trois, dont les deux meilleures se qualifient pour les seizièmes de finale, ajoute le même document.





"Ce nouveau format a été élaboré de manière à conserver le même nombre de jours de repos et la même durée de compétition, afin en outre de ne pas augmenter la période de mise à disposition des joueurs par les clubs", précise la même source qui rappelle que les deux équipes atteignant la finale disputeront à présent un maximum de sept matches.



Selon toujours la FIFA, "la décision a été prise sur la base d’une analyse complète portant sur quatre formats potentiels".



"Parmi les critères retenus figuraient notamment : l’équilibre sportif, la qualité de la compétition, l’impact sur le développement du football, les infrastructures, des estimations financières et les conséquences d’un changement de format sur les aspects opérationnels", souligne l’instance dirigeante du football.



Avant son approbation, le projet avait été flétri par plusieurs personnalités et des dirigeants qui craignaient des compétitions plus longues.



Le Conseil de la FIFA va maintenant aborder, au cours de ses prochaines séances, les détails de ce nouveau format, et notamment la répartition des places par confédération.





