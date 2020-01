Dakar, 15 jan (APS) – Le directeur de la division Associations membres de la Fifa, Véron Mosengo-Omba, a présidé, ce mercredi à Dakar, une réunion informative du Comité d’audit et de conformité pour les dirigeants de 11 Fédérations africaines de football, a constaté l’APS.



’’C’est une réunion et un échange entre cette commission et les dirigeants des Fédérations sous restriction financière de la Fifa face aux réalités et difficultés auxquelles elles ont face’’, a expliqué le responsable de la Fifa.



’’C’est cette commission qui prend des décisions pour suspendre ou pas des fonds Forward devant être mis à la disposition des fédérations’’, a rappelé M. Mosengo-Omba.



Il a relevé que c’est aussi ’’une occasion pour que ces fédérations sous restriction puissent expliquer leurs réalités à la Commission pour que les deux parties puissent avancer dans la même direction’’.



’’Les réalités sur le terrain sont différentes d’un continent à un autre, par exemple le système de bancarisation n’est pas aussi développé en Afrique et parfois, on est obligé de payer en cash, or cela est interdit dans le nouveau règlement de la Fifa’’, a-t-il dit en guise d’exemple.



D’où l’importance de ce genre de rencontres qui permettent aux responsables du Comité audit et conformité de se rendre compte de certaines situations, a-t-il jugé.



’’Avec ce genre de rencontres, on lève les incompréhensions et le Comité peut comprendre et accepter des paiements en cash jusqu’à un certain montant’’, a-t-il par ailleurs ajouté.



’’C’est une réunion d’imprégnation et le message est bien passé’’, a assuré le responsable de la Fifa rappelant que ce sont d’ailleurs les Fédérations qui ont décidé de ces réformes à l’instance dirigeante du football mondial lors du congrès de 2016.



’’Et, un des résultats de ces réformes, c’est la création de ce comité qui veille au respect des règles de bonne gouvernance’’, a-t-il dit relevant que l’objectif, c’est que l’argent de la Fifa aille au développement du football dans toutes les parties du monde.



Onze Fédérations africaines dont le Sénégal prennent part à cette rencontre avec ce comité dans cette compétent pour vérifier la conformité des pratiques.



Le président du Comité, Tomas Vesel était présent à la rencontre en même temps que des responsables du bureau de la Fifa à Dakar, a constaté l’APS.



Ce genre de rencontres entre dans le cadre de la nouvelle politique mise en place par le président de la Fifa, Gianni Infantino, qui veut une structure proche des Fédérations membres et ‘’non d’une Fifa stratosphérique’’, a relevé Véron Mosengo-Omba.



