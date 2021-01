Dakar, 26 jan (APS) – La Commission de contrôle de la Fifa a validé ce mardi les dossiers des quatre candidats à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF), a appris l’APS de bonne source.



Il s’agit des présidents des Fédérations du Sénégal et de la Mauritanie, MM. Augustin Senghor et Ahmed Yahya, de l’ancien président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Jacques Anouma et du président des Mamelodi Sundowns, le Sud-africain, Patrice Motsepe.



Au contraire des présidents Yahya et Motsepe, les dossiers de candidature d’Augustin Senghor et de Jacques Anouma avaient été validés par la Commission de gouvernance de la CAF.



Les deux premiers cités avaient rendez-vous avec la Commission de gouvernance de la CAF le 28 janvier prochain.



Réuni, le 15 janvier dernier à Yaoundé (Cameroun), le Comité exécutif a ratifié la décision du Comité d’Urgence de la CAF qui dispose que la Commission de Gouvernance de la CAF devra soumettre à la Commission de Contrôle de la Fifa les candidatures reçues pour le Poste de Président de la CAF, étant entendu que le Président de la CAF a vocation à devenir le Vice-Président de la Fifa.



Le président de la Commission de Gouvernance de la CAF, l’Ivoirien Michel Brizoua Bi, avait fait part de son désaccord avec le comité d’urgence sur l’interprétation de son avis sur les candidatures dans le cadre de l’élection à la présidence de l’instance dirigeante du football continental.



Dans un courrier signé de son président, la commission de gouvernance de la CAF avait éstimé que cette interprétation du Comité d’urgence ‘’procédait d’une malheureuse erreur de lecture des dispositions statutaires’’ de l’instance continentale.





SD/AKS