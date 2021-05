Dakar, 5 mai (APS) - Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a fait un don de 10 millions de dollars US (5.456.986.000 francs CFA) au championnat panafricain interscolaire de football CAF-FIFA, annonce le site Internet de l’instance dirigeante du football africain.

‘’Le don de 10 millions de dollars servira à développer le football scolaire dans les six zones de la CAF, à travers l’organisation du Championnat panafricain interscolaire de football CAF-FIFA lancé il y a quelques semaines par la Fifa et la CAF en République démocratique du Congo’’, ajoute la même source.

La décision a été annoncée lors d’une visite du président de la CAF à Abidjan.

La Confédération africaine de football souligne que cette déclaration est ‘’soutenue’’ par la cofondatrice et présidente-directrice générale de la Fondation Motsepe, Precious Moloi-Motsepe. ‘’La Fondation Motsepe est passionnée et engagée en faveur de l’excellence académique et le football’’, a-t-elle dit.

L’organisation caritative parraine depuis plusieurs années des écoles de football en Afrique du Sud. Elle compte désormais étendre ce soutien et cette passion au reste du continent africain, ajoute Precious Moloi-Motsepe, citée par le site Internet de la CAF.

‘’Les écoles sont un vecteur social extrêmement important pour la promotion des valeurs clés de la vie’’, a déclaré le président de la Fifa, Gianni Infantino.

‘’Les valeurs du football, dont le respect, la discipline, le travail d’équipe et le fair-play, sont des compléments parfaits pour l’éducation des générations futures, et la FIFA est ravie de faire partie de cette importante initiative, avec la CAF, au profit des jeunes en Afrique’’, a-t-il souligné.

Grâce à ce don de la Fondation Motsepe, de la joie et de l’espoir seront donnés à des millions d’enfants du continent, dans les années à venir, selon la CAF.

‘’Des informations complémentaires relatives autant à l’utilisation du don de 10 millions de dollars qu’au Championnat panafricain interscolaire de football CAF-FIFA seront fournies en temps opportun’’, assure le site Internet de la confédération.

Des tournois nationaux seront organisés dans plusieurs pays d’Afrique, notamment au Bénin et en République démocratique du Congo, souligne la même source. D’autres pays se joindront plus tard à cette initiative.

Les tournois de qualification se jouent entre mai et décembre 2021, et les finales sont prévues en février 2022.

La première édition complète du Championnat panafricain interscolaire de football CAF-FIFA, avec tous les pays du continent africain, aura lieu en 2022 ou 2023, selon la même source.