Dakar, 14 sept (APS) - Tom Sainfiet, le sélectionneur de la Gambie, a publié lundi une liste de 40 joueurs pour la fenêtre internationale de matchs amicaux d’octobre prochain, durant laquelle il va jouer contre la Guinée, indique le site internet de la Fédération gambienne de football (GFF).



Sainfiet veut, durant le même mois, jouer une autre rencontre de préparation des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2021.



Selon le site internet de la GFF, les Scorpions de la Gambie se rendront à Algarve, dans le sud du Portugal, pour un stage prévu du 5 au 14 octobre.



C’est dans la zone méridionale portugaise qu’ils joueront, le 13 octobre, le match amical contre la Guinée et espèrent y rencontrer un autre adversaire, selon la même source.



Ngine Faye Njie, défenseur du Casa-Sports, Modou Jobe, un ancien gardien de Niary Tally vivant actuellement à Jeddah (Arabie Saoudite), et Assan Ceesay (FC Zurich, Suisse), un ancien attaquant du Casa Sports et de Niary Tally, font partie des 40 joueurs présélectionnés par Tom Sainfiet.



Aboulie Jallow, un ancien attaquant de Génération Foot, actuellement prêté au FC Seraing (Belgique), fait partie de la liste, de même que le duo d’internationaux de Bologne (Italie), Musa Jawara et Musa Barrow.



Leader de sa poule de qualification avec 4 points, la Gambie fera face au Gabon lors des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2021.



La Gambie est dans le même groupe que le Gabon, la RD Congo et l’Angola qu’elle avait battue (1-3) lors de la première journée.



En match amical, les Scorpions joueront contre le Syli de la Guinée, qui caracole aussi en tête de son groupe de qualification avec 4 points.



La sélection guinéenne partage le même groupe avec le Mali, la Namibie et le Tchad.