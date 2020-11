Dakar, 3 nov (APS) – L’équipe de la Gambie fera face à celle du Gabon lors des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2022, dans la peau d’un outsider qui compte des atouts dans sa manche, a annoncé son sélectionneur, Tom Saintfiet.

‘’Tout le monde connaît l’attaquant Aubameyang, un des meilleurs joueurs du monde. Et le Gabon compte d’autres joueurs de grande qualité. Ça ne sera pas facile, mais nous avons un bon groupe pour faire face’’ à l’équipe gabonaise, a dit Saintfiet.

Premiers du groupe D, avec quatre points chacun, le Gabon et la Gambie vont se rencontrer, jeudi 12 novembre, à Franceville (Gabon) pour la troisième journée. Ils joueront ensuite à Bakau (Gambie), lundi 16 novembre, pour la quatrième journée.

Il ne sert à rien de se focaliser sur le seul Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, Angleterre) parce que l’adversaire compte d’autres joueurs de classe mondiale, a ajouté le technicien belge, qui a séjourné pendant plusieurs années en Afrique.

‘’Ce sera une rencontre difficile. Le Gabon sera naturellement le favori, mais nous avons un bon groupe qui peut faire face’’, a assuré Saintfiet.

Il rappelle que la Gambie a déjà joué contre des attaquants de classe mondiale, dont Hakim Ziyech (Maroc et Chelsea) et Riyad Mahrez (Algérie et Manchester City).

‘’La Gambie est prête à jouer contre les plus grandes équipes d’Afrique’’, a insisté l’ancien sélectionneur du Togo (2015-2016).

Pour la préparation de cette double confrontation contre le Gabon, Tom Saintfiet se réjouit de l’organisation d’un stage dans le sud du Portugal, en octobre dernier.

La Gambie doit être ‘’très performante dans la gestion de la logistique’’, contre le Gabon, a-t-il souligné, ajoutant : ‘’Nous avons eu un camp fantastique au Portugal, et c’est bien que la Fédération [gambienne de football] ait pensé à ça.’’

Selon Saintfiet, ce camp a été une répétition générale pour la préparation des matchs de novembre.

‘’Nous avons disposé d’un très bon hôtel, avec un joueur par chambre pour lutter contre le Covid-19’’, a-t-il rappelé, regrettant l’absence d’une partie de son staff technique et de nombreux joueurs sélectionnés lors de ce stage.

Le groupe de performance a été réduit à 21 joueurs, dont neuf nouveaux, a-t-il précisé.

La Gambie a battu le Congo en match amical (1-0).

‘’C’est bien pour la confiance, et nous aurions aimé jouer contre la Guinée comme prévu dans le programme, mais ça n’a pas pu se faire’’, a regretté le technicien belge, heureux d’avoir retrouvé ses joueurs après une longue trêve de onze mois, à cause de la pandémie de Covid-19.