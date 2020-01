Dakar, 28 jan (APS) – Le sélectionneur national de la Guinée, Didier Six, annonce avoir contacté de nouveau Bouna Sarr, arrière droit de l’Olympique de Marseille (France), pour l’avoir dans son groupe de performance pour les éliminatoires de la CAN 2021 et du Mondial 2022.

"Vendredi, en marge du match de l’OM face à Angers, en Ligue 1 française, Didier Six s’est entretenu avec Sarr", lit-on sur le site internet du journal français Le Phocéen.

"Je lui ai dit que j’étais en train de construire un groupe avec la Guinée, que j’avais besoin de lui sur mon côté droit, et qu’il était celui qu’il me fallait. C’est à lui de décider. Mais, l’entretien s’est très bien passé", a dit le technicien français.

Interrogé sur les chances de voir le défenseur né en France et éligible aussi pour l’équipe nationale du Sénégal accepter sa proposition, Six a répondu : "Je pense qu’il sait qu’il va devoir prendre une décision. (…). Je lui propose de jouer la CAN et, peut-être, une Coupe du monde. Est-ce que l’équipe de France peut lui proposer ça ? Je ne sais pas. La décision lui revient à 100%."

Bouna Sarr a déclaré vouloir jouer à fond ses chances d’être retenu par les Bleus.

Il fait "sans aucun doute" partie des meilleurs arrières droits en France, souligne le sélectionneur du Syli national, ajoutant que Sarr "n’est pas tout seul" à ce poste en équipe de France.

"Il peut vivre une expérience internationale, et il ne faut pas qu’il ait de regrets à ce niveau-là quand il arrêtera sa carrière", a dit Didier Six.

Il dit avoir fixé "des points de rendez-vous" avec l’arrière droit de Marseille.

"Et je reviendrai vers lui parce que j’ai vraiment envie qu’il vienne, je suis en train de construire quelque chose de costaud avec la Guinée. A moi de tout faire pour que Bouna [Sarr] nous rejoigne", a ajouté Six, affirmant qu’il souhaite l’utiliser comme arrière droit, son poste à l’OM.

"Cette position défensive lui convient parfaitement. Il voit le jeu arriver, il va vite, est agressif et a toutes les qualités pour jouer à cette place. C’est ce qu’il fait avec succès (…) à l’OM", a fait remarquer l’ancien attaquant des Bleus.