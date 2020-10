Dakar, 1er oct (APS) – La Ligue de footballeur amateur (LFA) a recommandé au Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) ‘’une reprise anticipée des compétitions amateurs à partir du 5 décembre’’.



Dans un communiqué sanctionnant une réunion du conseil d’administration tenue mercredi, les clubs amateurs disent avoir pris cette décision en tenant compte de l’évolution de la pandémie, de l’allégement des mesures sanitaires et de la dynamique de reprise des activités dans les autres secteurs du pays.



Lors d’une rencontre de son Conseil exécutif, la FSF avait programmé la reprise des compétitions au 2 janvier prochain.



La LFA ‘’recommande également d’envoyer une mission sanitaire fédérale dans toutes les régions pour sensibiliser et partager avec les acteurs du football sur l’application du protocole sanitaire’’, ajoute le communiqué.



‘’Le Conseil d’administration a décidé de maintenir les mêmes poules et les mêmes calendriers des différents championnats amateurs de la saison 2019-2020 pour cette saison 2020-2021 avec la réactualisation des dates des rencontres’’, indique-t-on



La formation des délégués fédéraux est programmée les 21 et 22 novembre au centre d’Excellence Youssoupha Ndiaye de Guéréo, ajoute le document.



Par ailleurs, le directeur technique national, avec le président de la Commission du football spécifique de la FSF et le représentant des clubs de football spécifique au sein de la LFA, est chargé de proposer un programme de développement du futsal au prochain conseil d’administration de la Ligue de football amateur.



Les clubs amateurs ont prévu de se revoir en Conseil d’administration le 22 novembre prochain à Guéréo.



