Dakar, 1-er janv (APS) – La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) va observer durant la CAN 2017 (14 janvier au 5 février) une trêve qui va débuter après la 10-ème journée des championnats de ligue 1 et de ligue 2 programmée les 7 et 8 janvier, a appris l’APS.





Dans le cadre de cette 10-ème journée, la ligue 1 offre un duel pour la première place entre le leader, Génération Foot (18 points +7) et son dauphin, Niary Tally 2-ème avec 15 points (+8).



Lors de la 9-ème journée, l’équipe de Niary Tally avait largement dominé Teungueth FC par 5-1 tandis que Génération Foot avait conforté sa position de leader en allant gagner 2-1 le Ndiambour de Louga.



Mais, le match a été interrompu à la 86-ème minute.



Au sujet de la CAN 2017, le gardien de but de l’ASC Niary Tally, Pape Seydou Ndiaye est le seul représentant du football local sélectionné par Aliou Cissé.



