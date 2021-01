Dakar, 6 jan (APS) - La Commission de Gouvernance de la Confédération Africaine de Football qui se réunit mardi et mercredi pour étudier les dossiers de candidatures aux postes de président de la CAF, de membres du Comité Exécutif de la CAF et de membres africains du Conseil de la FIFA, rendra publique la liste des éligibles au plus tard le 11 janvier, annonce la CAF sur son site officiel.

‘’La liste finale des candidats éligibles aux différents scrutins sera rendue publique au plus tard le lundi 11 janvier 2021’’, poursuit la même source.

Le processus électoral avait été lancé le 10 septembre dernier à l’issue de la réunion du comité exécutif par visioconférence, et ce conformément aux statuts de la Confédération africaine de Football, rappelle le communiqué.

‘’Au dernier jour du dépôt des candidatures, le 12 novembre 2020, le Secrétariat Général de la CAF avait reçu cinq dossiers de candidature pour le poste de Président’’, ajoute le même document, précisant que ce sera donc à la Commission de Gouvernance de se pencher sur l’éligibilité des candidats ayant déposé leurs dossiers dans les délais.

Me Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) fait partie des candidats à la présidence de la CAF au côté du président sortant, Ahmad Ahmad, de l’Ivoirien, Jacques Anouma, du Mauritanien Ahmed Yahya et du Sud-africain, Patrice Motsepe.

Cet ‘’organe indépendant de la CAF présidé par l’Ivoirien Michel Brizoua-Bi’’ compte en son sein Monica Musonda (Zambie), Happi Dieudonné (Cameroun), Maya Boureghda (Tunisie) et Tumi Dlamini (Afrique du Sud), souligne le document.

‘’La mission de la Commission de Gouvernance de la CAF, dévoilée en marge de la 41e Assemblée Générale au Caire en 2019, est d’assister le Comité Exécutif sur toutes les questions en matière de gouvernance de l’organisation’’, poursuit la même source.

‘’En outre, la Commission de Gouvernance, l’une des quatre commissions indépendantes de la CAF est chargée de procéder aux vérifications des conditions d’éligibilité des candidats à des postes électifs au sein des organes de la CAF’’, souligne le communiqué.

Par ailleurs, ‘’après la publication de la liste des candidats éligibles, le processus électoral connaîtra donc son apogée le 12 mars prochain, en marge de la 43e Assemblée Générale Elective de la CAF prévue au Maroc".

SD/ASB