Dakar, 1-er oct (APS) – Corentin Martins, sélectionneur de la Mauritanie, a fait appel à trois nouveaux joueurs en direction du match devant opposer le 13 octobre son équipe à celle du Sénégal, a appris l’APS jeudi du service de communication de la Fédération mauriatinenne de football (FFRIM).



Le technicien français a notamment publié le même jour la liste des joueurs appelés à livrer ce match amicale avec les hommes d’Aliou Cissé.



Les trois nouveaux sont le défenseur Abdoulaye Ousmane (RC Strasbourg, France), le milieu Idrissa Thiam (Cadiz, Espagne) et Almike Moussa Ndiaye ((FC Vaulx-en-Velin, France), a précisé la même source.



Idrissa Thiam honore sa première sélection chez les séniors. Il avait déjà joué avec les équipes de jeunes de son pays. Les deux autres avaient déjà arboré le maillot de l’équipe nationale de la Mauritanie.



Dans l’ensemble, l’entraineur français de la Mauritanie a encore fait appel à des joueurs évoluant dans le championnat local. Parmi eux figurent les trois gardiens de but, Namori Diaw (FC Tevragh-Zeina), Babacar Diop (AS Police) et Mbacké Ndiaye (Nouakchott King’s).



Le défenseur Mostapha Diaw, et l’attaquant Moulaye Ahmed Bessam qui a déjà évolué à l’étranger, ont été convoqués en tant que footballeurs évoluant sur le plan local au FC Nouadhibou.



Avant de jouer contre le Sénégal au stade Lat Dior, la Mauritanie fera face à la Sierra Leone, le 9 octobre à Nouakchott.



Les Mourabitounes débutent leur stage le 5 octobre et dès lundi, Corentin Martins va animer une conférence de presse au siège de la FFRIM.



