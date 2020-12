Dakar, 4 déc (APS) – Le technicien malien, Baye Ba, a été démis de son poste d’entraineur de la sélection U20 de la Mauritanie qu’il avait dirigée lors du récent tournoi de qualification à la CAN de la catégorie pour ‘’insuffisance de football’’, a appris l’APS.



Réuni jeudi, la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie FFRIM a décidé de mettre fin aux fonctions d’entraîneur du technicien malien en place depuis 2017.



Il sera remplacé par le Camerounais Mauril Njoja Mezack qui a gagné à cinq reprises le championnat mauritanien avec le FC Nouadhibou sera secondé par le Mauritanien Mody Mbodj, ancien entraîneur de la SNIM (élite).



Lors du tournoi de qualification à la CAN U20 joué à Thiès du 20 au 29 novembre, la Mauritanie a perdu ses trois rencontres sur la même marque de 0-1 respectivement contre la Guinée, la Guinée Bissau et le Mali.



La Mauritanie sera le pays hôte de la CAN U20 en mars prochain.



