Dakar, 8 sept (APS) – Le match de préparation devant opposer le Sénégal à la Mauritanie le 13 octobre au stade Lat Dior de Thiès est un choix idéal dans la perspective de la double confrontation contre la Guinée Bissau en éliminatoires de la CAN 2022, estiment Amdy Faye et Amara Traoré.



Amary Traoré parle d’un ’’derby’’ pour ’’préparer un autre derby’’, indiquant que les Mauritaniens seront dans le même engagement que les Djurtus de la Guinée Bissau.



’’Un derby, c’est un match engagé et toutes les deux équipes mettent les atouts de leur côté pour ne pas le perdre et on aura tous ces ingrédients aussi bien contre la Mauritanie que contre la Guinée Bissau’’, a dit Traoré, ajoutant à cet aspect, ’’les progrès’’ du football mauritanien ces dernières années.



En sélection, la Mauritanie a été présente à la dernière CAN et un de ses clubs (le FC Nouadhibou) a joué la phase de poules de la Coupe de la CAF, cela veut dire beaucoup de choses, a-t-il fait savoir.



L’ancien milieu de terrain international Amdy Faye a également insisté sur l’aspect derby, estimant il faut être en pleine possession de ses moyens pour le gagner.



’’C’est une très bonne idée de jouer contre les équipes de la zone’’, a dit l’ancien milieu de terrain international, soulignant que le Sénégal reste l’équipe à battre.



’’En face, il y aura toujours du répondant que ce soit en match officiel ou en préparation’’, a-t-il expliqué, indiquant que ce sera un test grandeur nature avant de jouer la Guinée Bissau en éliminatoires de la CAN 2022.



Les deux anciens internationaux ont souligné la nécessité pour le sélectionneur national Aliou Cissé de retrouver ses hommes pour ’’raffermir’’ les liens et revoir où se situe son ’’groupe de performance’’.



’’’Il est obligé de rediscuter de son projet’’, pensent Traoré et Faye.



En perspective de la double confrontation contre la Guinée Bissau, le Sénégal jouera deux matchs amicaux contre le Maroc le 9 octobre à Rabat (Maroc) et le 13 octobre au stade Lat Dior de Thiès contre la Mauritanie.



SD/OID