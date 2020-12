Dakar, 19 déc (APS) – La Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a confirmé le redémarrage des compétitions sur le plan local à la date du 2 janvier 2021.



’’Abordant la reprise des différents championnats nationaux de football professionnel et amateur suite à l’aval des autorités étatiques, le Comité exécutif a fixé le démarrage à la date du 2 janvier 2021 dans des conditions sanitaires encadrées et responsables’’, a rapporté le communiqué sanctionnant la réunion du comité exécutif tenue vendredi.



La Fédération prévoit pour la reprise des compétitions des huis clos, le respect strict des mesures barrières (port du masque obligatoire, respect de la distanciation physique, lavage des mains, utilisation des thermo flash et de gel antiseptique), poursuit la même source.



Dans le but de freiner la seconde vague de Covid-19, le ministre de l’Intérieur a récemment pris un arrêté rendant obligatoire le port du masque dans les services de l’administration publique, quel qu’en soit le mode de gestion, les services du secteur privé, les lieux de commerce, les moyens de transport public.



Les rassemblements sont également interdits sur les plages, les terrains de sport, les espaces publics et les salles de spectacle, a indiqué le ministère de l’Intérieur la semaine dernière.



Cet arrêté avait soulevé les inquiétudes des présidents de fédérations et groupements sportifs qui redoutaient les contrecoups d’une non-reprise des activités sportives.



A ce sujet, le Comité exécutif a décidé ’’d’intégrer dans le code disciplinaire et dans les règlements des différentes compétitions de la Fédération des dispositions sous forme d’annexes contre tout acteur contrevenant au non respect des mesures édictées’’, indique le communiqué.



Dans le même ordre d’idées, ‘’à titre dérogatoire, il est autorisé aux clubs qui le souhaitent de jouer leurs matchs aux Stades Mamadou Salif Ndiaye et Ibrahima Ndiaye Chita de Toubab Dialaw pour un meilleur respect du protocole sanitaire’’, fait-on savoir.



‘’Pour le déroulement du championnat U17, le Comité exécutif a instruit le Secrétariat général d’envoyer un courrier aux présidents de Ligues régionales pour recueillir l’engagement des clubs intéressés’’, souligne le document.



Il évoque également la décision du comité exécutif de la FSF de lancer un programme de promotion de futsal pour sept régions du pays à savoir : Fatick, Dakar, Saint-Louis, Thiès, Kaolack, Tambacounda, Ziguinchor et Kolda.





SD/AKS