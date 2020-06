Dakar, 24 juin (APS) – Plusieurs pays africains comme le Maroc, ont décidé de reprendre leurs championnats de football suspendus en raison de la pandémie du coronavirus.

"Le championnat national de football va reprendre fin juillet et les entraînements débuteront cette semaine", a indiqué mardi, à Rabat, le ministre marocain de la culture, de la jeunesse et des sports, Othmane El Ferdous, cité par l’agence de presse officielle (MAP).

La Fédération royale marocaine de football avait suspendu les compétitions le 14 mars dernier à la suite de la propagation de la pandémie de Covid-19.

En Tunisie, la Fédération de football qui a déjà organisé des stages des équipes nationales, a annoncé le démarrage de la compétition ce mercredi avec le match opposant l’Olympique de Sidi Bouzid à l’Olympique de Beja.

En Tanzanie, la saison a déjà repris depuis la semaine dernière.

Au Mali, le Comité scientifique du Covid-19 a autorisé, le 18 juin dernier, la Fédération malienne de football (FEMAFOOT) à reprendre les championnats en recommandant des tests de tous les acteurs (joueurs et encadreurs) 72h avant le démarrage.

En Afrique du Sud, le ministère des Sports, des Arts et de la Culture a approuvé le plan de reprise soumis par la Premier soccer league sud-africaine.

La Confédération africaine de football (CAF) a prévu une réunion virtuelle de son Comité exécutif le 30 juin qui sera suivie d’une conférence de presse du patron du football africain à 13h au Caire (Egypte) soit à 11h à Dakar.

Toutefois, si des championnats sont en train de reprendre, il faut rappeler qu’au moins 19 sur les 54 pays membres de la CAF ont décidé d’annuler ou d’arrêter leur saison 2019-2020.

Au moment où des championnats africains commencent à refouler les terrains, en Europe, les quatre meilleures ligues sont déjà en pleine reprise.

L’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie sont en plein dans leurs compétitions en attendant la Ligue des champions et la Ligue Europa prévues en août prochain respectivement au Portugal et en Allemagne.